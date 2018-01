Previsão de inflação para 2004 sobe pela 12a vez, aponta BC As instituições financeiras e empresas consultadas semanalmente pelo Banco Central elevaram pela 12a. semana consecutiva a estimativa média de alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para o ano de 2004. De acordo com os dados da pesquisa divulgada há pouco pelo BC, a inflação esperada para este ano subiu de 7,13% para 7,15%. Em termos de preços administrados, que inclui as tarifas públicas, a expectativa é de uma alta de 8,26% este ano, acima portanto dos 8,13% estimados no levantamento anterior. As instituições mantiveram em 6,29% a estimativa média de alta do IPCA para os próximos 12 meses. Para os meses de julho e agosto, as instituições também não alteraram suas projeções, o que significa que os agentes esperam que o IPCA registre uma alta de 0,95% em julho, e apure uma alta de 0,58% agora em agosto. Para 2005, os bancos e empresas ouvidos pelo BC mantiveram em 5,50% a previsão média para a alta do IPCA naquele ano. No caso dos preços administrados, a inflação projetada para esse conjunto de preços no próximo ano subiu de 6,57% para 6,60%.