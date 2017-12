Previsão de resultado da Apple desaponta mercado

Apesar das boas vendas de iPhones, a previsão da Apple para o quarto trimestre fiscal ficou abaixo das estimativas, fazendo suas ações caírem 6,5% nas negociações após o fechamento da bolsa. A previsão ofuscou as ótimas vendas da Apple na China, que mais do que dobraram em relação ao ano anterior, chegando a US$ 13,23 bilhões.

O diretor financeiro da empresa, Luca Maestri, disse em entrevista que os resultados na China foram "espetaculares" no trimestre e falou em planos de abrir 40 lojas naquele país ao longo dos próximos 12 meses.

Sem revelar números específicos, Maestri disse que as vendas do Apple Watch superaram as expectativas da empresa. Segundo ele, nas nove semanas desde o lançamento no fim de abril, o aparelho vendeu mais que iPhones ou iPads durante o mesmo período após o lançamento. A maior empresa do mundo em valor de mercado disse que vendeu 47,5 milhões de iPhones no terceiro trimestre fiscal, alta de 35% ante um ano antes. O lucro teve alta de 38%, para US$ 10,7 bilhões e a receita cresceu 32,5%, para US$ 49,6 bilhões. (Com informações da Reuters).