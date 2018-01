Previsão do mercado sobre juros tem leve alta, diz BC As projeções de mercado para a taxa de juros no final de 2003 subiram de 17,25% para 17,32% ao ano, na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com cerca de 80 instituições financeiras. O porcentual projetado ainda é menor que os 17,35% de há quatro semanas e embute uma expectativa de queda dos juros até o final do ano de 1,68 ponto porcentual. As estimativas de mercado para a taxa de juros no fim de 2004 ficaram estáveis em 14,50% ao ano. As previsões de juros médio para o corrente ano não se alteraram e permaneceram em 23,30%, enquanto as estimativas de taxa média para 2004 recuaram de 15,69% para 15,60% ao ano. O mercado também manteve a aposta de juros de 18% ao final do corrente mês, concentrando as expectativas em torno da possibilidade de queda de um ponto das taxas na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). IPCA As previsões de mercado para o IPCA de 2003 recuaram de 9,69% para 9,57%. A queda na previsão ocorreu na semana em que o IBGE divulgou o IPCA de outubro de 0,20%, abaixo do esperado pelo mercado. Há quatro semanas, as previsões de IPCA para o corrente ano estavam em 9,68%. As expectativas de IPCA para o próximo ano mantiveram-se estáveis nos mesmos 6% da pesquisa divulgada na segunda-feira da semana passada. As previsões de IPCA em 12 meses à frente caíram, por sua vez, de 6,14% para 6,01%, contra os 6,59% de há quatro semanas. As estimativas de IPCA para o corrente mês recuaram, na mesma pesquisa, de 0,54% para 0,50%. A pesquisa do BC identificou ainda uma queda das previsões de reajuste dos preços administrados em 2003 de 13,85% para 13,60%. As projeções de aumento dos administrados para 2004 permaneceram estáveis em 8%. Superávit em conta corrente As estimativas de mercado para o superávit em conta corrente de 2003 subiram de US$ 1,70 bilhão para US$ 1,90 bilhão na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). Há quatro semanas, as projeções de superávit estavam em US$ 200 milhões. As expectativas de déficit em conta corrente para 2004 caíram, na mesma pesquisa, de US$ 4,12 bilhões para US$ 4 bilhões, contra os US$ 5 bilhões de há quatro semanas. As expectativa de superávit da balança comercial para 2003, por sua vez, subiram de US$ 22,30 bilhões para US$ 23 bilhões. As projeções de superávit para 2004, no entanto, ficaram estáveis em US$ 17 bilhões.