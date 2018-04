Previsão do PIB melhora lá fora

Diversas instituições financeiras em Nova York estão revisando as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro neste ano, apostando em um declínio menor em comparação ao que previam há poucas semanas. Em grande parte, a chave para a melhora das projeções para o ano de 2009 reside na percepção de que o PIB do País pode ter registrado avanço importante já no segundo trimestre, iniciando a retomada da atividade econômica antes de grande parte das outras economias mundiais. A chegada da segunda metade de 2009 está fazendo com que os economistas de instituições com base em Wall Street olhem para o desempenho da economia brasileira ao longo do primeiro semestre do ano. Neste exame, a maioria dos profissionais conclui que o Brasil se manteve firme em meio à recessão mundial. Os analistas observam que o País, assim como grande parte das economias no globo, registrou PIB negativo nos primeiros três meses do ano. Mas, diferentemente da maioria das economias no planeta, a contração do PIB brasileiro provavelmente foi interrompida aí. "O Brasil é o grande líder na América Latina, com a economia já mudando de rumo no trimestre passado (segundo trimestre) a um ritmo estimado de 4,3% (parâmetro de taxa anual sazonalmente ajustada)", diz a equipe de pesquisa econômica do JPMorgan, coordenada por Bruce Kasman. A equipe do Barclays Capital concorda que o PIB deverá registrar número positivo na divulgação relativa ao segundo trimestre, "consistente com a ampla crença de que o Brasil sairá da recessão mais rápido do que grande parte de seus pares". As percepções, indicando que a economia brasileira já fez a curva e caminha em território positivo, alimentam as revisões das projeções de PIB com um declínio mais brando para 2009 como um todo, conforme ilustra a previsão do JPMorgan que foi revisada de -1,4% para -1,0%. O Nomura Securities fez uma revisão ainda mais acentuada, alterando a projeção do PIB do Brasil no ano, de -3,0% para -1,8%. Mesmo com contração da taxa, argumentam os pesquisadores da instituição, esta deve ser uma performance econômica melhor do que devem ter outros países na região e em outras partes do mundo. "A economia brasileira está se mantendo bem graças ao fator China e às medidas domésticas para estímulo", avalia o Nomura.