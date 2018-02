'Previsão é de que o País cresça 3% em 2018', diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, avaliou na manhã desta quinta-feira, 1º, que o crescimento da economia chegou e está disseminado em todos os setores. “Vamos crescer 3% em 2018 e continuaremos crescendo nos anos posteriores, desde que haja continuidade (de reformas)”, afirmou, em evento da Caixa Econômica Federal.

Segundo o ministro, as reformas microeconômicas vão aumentar a capacidade do País de crescer. Ele repetiu que a inflação para as pessoas de baixa renda em 2017 foi a menor da história no Brasil, ficando abaixo de 2%.

“A produção industrial cresceu 2,8% em dezembro, o que é um desempenho forte”, avaliou. “É normal que haja defasagem entre o início da retomada econômica e o crescimento do emprego, mas o emprego já começou a reagir bem e forte no fim do primeiro semestre de 2017”, completou.

Meirelles citou a aprovação da Taxa de Longo Prazo (TLP) que, segundo ele, aumenta o poder do Banco Central. Ele destacou a importância do projeto do cadastro positivo e da duplicata eletrônica. “Vemos um amplo conjunto de reformas revolucionando o crédito no País”, completou.

O banco público promove nesta quinta-feira o evento Caixa 2018, no Hotel Royal Tulip, em Brasília. Participam do evento o presidente Michel Temer, o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy.