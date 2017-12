Previsão para crescimento do PIB neste ano sobe para 4,31% As previsões de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano subiram de 4,23% para 4,31% em pesquisa semanal do Banco Central (BC). As estimativas de expansão da produção industrial, por sua vez, aumentaram pela décima primeira vez consecutiva e passaram de 6,34% para 6,50%. As projeções de crescimento do PIB para 2005 subiram na mesma pesquisa de 3,50% para 3,60%. Em contrapartida, as estimativas de crescimento da produção industrial no próximo ano recuaram de 4,10% para 4,05%. Relação dívida e PIB Na pesquisa, as previsões de mercado para a dívida líquida do setor público em 2005 recuaram de 55,10% para 55% do PIB. As projeções para o corrente ano, entretanto, ficaram estáveis em 56,50% do PIB. O porcentual estimado está dentro do intervalo de 56% a 57% do PIB projetado pelo próprio BC. Balança comercial e investimento estrangeiro As projeções de mercado para o superávit da balança comercial em 2005 subiram de US$ 26 bilhões para US$ 26,10 bilhões na pesquisa do BC. Apesar da alta, as estimativas de superávit em conta corrente para o próximo ano ficaram estáveis em US$ 3 bilhões. As previsões de superávit da balança comercial para este ano seguiram a mesma tendência de estabilidade e permaneceram nos mesmos US$ 31 bilhões da pesquisa divulgada na semana passada. As previsões de superávit em conta corrente para o mesmo período também não alteraram e continuaram em US$ 8 bilhões. As projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano subiram de US$ 10 bilhões para US$ 10,04 bilhões, revela a pesquisa do BC. Para 2005, as projeções continuaram nos mesmos US$ 13 bilhões da pesquisa divulgada na semana passada.