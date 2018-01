Previsão para inflação de 2006 fica estável em 4,66% As projeções do mercado para a inflação de 2006, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficaram estáveis em 4,66%. A informação, divulgada hoje por pesquisa semanal do Banco Central, é superior à meta central de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), mas está dentro do intervalo de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. Há quatro semanas, essas projeções estavam em 4,58%. A pesquisa do BC registrou também uma queda das previsões de IPCA para este ano das instituições Top 5, de 4,83% para 4,64%, no cenário de médio prazo. Apesar disso, o porcentual projetado ainda é superior aos 4,60% de pesquisa feita há quatro semanas. 2007 Para 2007, as expectativas de IPCA continuaram estáveis em 4,50% pela 57ª semana seguida. O porcentual estimado corresponde exatamente à meta central de inflação já fixada para o próximo ano. Para a inflação de 12 meses à frente, as estimativas suavizadas caíram de 4,57% para 4,49%. Há quatro semanas, essas previsões estavam em 4,60%. Para este mês de fevereiro, as previsões de IPCA ficaram estáveis em 0,46%. Há quatro semanas, estavam em 0,45%. Para março, as expectativas de IPCA, divulgadas pela primeira vez na Focus, ficaram em 0,32%, abaixo, portanto, da estimativa para fevereiro. As previsões para o reajuste dos preços administrados este ano ficaram estáveis em 4,50% pela quarta semana seguida. Para 2007, as estimativas de aumento dos administrados subiram de 4,05% para 4,20%. Este porcentual é o mesmo estimado há quatro semanas na pesquisa. O IPCA É calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além do Distrito Federal e do município de Goiânia. Mede a variação nos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias com rendas entre 1 e 40 salários mínimos. O índice encerrou janeiro com alta de 0,59%, impulsionado pelo aumento do preço do álcool. Juros A pesquisa ainda apontou que as projeções para a taxa básica de juros (Selic - atualmente em 17,25% ao ano) de março ficaram em 16,50%. O porcentual estimado embute uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) venha a cortar os juros em 0,75 ponto porcentual na reunião dos dias 7 e 8 de março. Para o fim do ano, as previsões de juros ficaram estáveis em 15% pela sétima semana consecutiva. As estimativas de taxa média de juros para este ano, em contrapartida, recuaram de 15,69% para 15,66%. Esta foi a terceira queda seguida destas previsões, que estavam em 15,91% há quatro semanas. Para o final de 2007, as expectativas de juros não mudaram e continuaram em 13,50%. As estimativas de taxa média de juros para o próximo ano recuaram, ao mesmo tempo, de 14,29% para 14,25%. Esta foi a terceira redução consecutiva destas expectativas, que estavam em 14,39% há quatro semanas. PIB Mesmo com a queda das perspectivas anunciadas para a taxa básica de juros, as previsões do BC para o crescimento do Produto Interno Bruto ficaram estáveis em 3,5% pela 41ª semana consecutiva. Apesar de não haver queda, o resultado ficou abaixo dos 4% estimados pelo próprio BC. Ao mesmo passo, as perspectivas para o crescimento da produção industrial permaneceram em 4% pela terceira semana. O resultado é inferior aos 4,05% anunciados há quatro semanas. As estimativas apontam ainda um aumento do crescimento do PIB de 2005, de 2,30% para 2,33%. A elevação veio acompanhada de um aumento das previsões de expansão no último trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2004 de 1,55% para 1,80%. Apesar disso, as estimativas de aumento do PIB no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período de 2005 ficaram estáveis em 3% depois de ter chegado a subir a 3,05% antes do fechamento da semana passada. Para 2007, as previsões de avanço do PIB caíram de 3,55% para 3,50% - mesmo resultado divulgado há quatro semanas. As estimativas de crescimento da produção industrial para o próximo ano seguiram a mesma tendência de queda e recuaram de 4,25% para 4,13%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,25%. Dívida líquida As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público (representada pelo saldo líquido do endividamento do setor público com o setor privado não financeiro e com o resto do mundo) neste ano subiram de 50,45% para 50,50% do PIB. A elevação ocorreu na mesma semana em que o Tesouro Nacional e o BC anunciaram um programa de recompra de títulos da dívida externa de curto prazo que pode chegar aos US$ 20 bilhões. Com a elevação, as previsões de dívida líquida para este ano voltaram ao mesmo patamar esperado em pesquisa feita há quatro semanas. Para 2007, as expectativas de mercado para a dívida líquida aumentaram de 48,70% para 48,90% do PIB. Esta foi a segunda alta seguida destas projeções, que estavam em 48,55% há quatro semanas. Balança As projeções de mercado para o superávit em conta corrente do balanço de pagamentos deste ano aumentaram de US$ 8 bilhões para US$ 9 bilhões. Há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 8 bilhões. Apesar da alta, as previsões de superávit da balança comercial neste ano ficaram inalteradas em US$ 40 bilhões. Há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 38 bilhões. Para 2007, as estimativas de superávit em conta corrente aumentaram de US$ 4,50 bilhões para US$ 5,25 bilhões, valor superior aos US$ 4,20 bilhões divulgados há quatro semanas. As projeções de superávit da balança comercial no próximo ano, por sua vez, aumentaram pela terceira vez seguida, de US$ 34 bilhões para US$ 35 bilhões. Câmbio Pela terceira vez consecutiva, as projeções para a taxa de câmbio apresentaram queda. Desta vez, o índice, que estava em R$ 2,30 há quatro semanas, caiu de R$ 2,23 para R$ 2,20. O BC informou ainda que em março a variação do dólar deve encerrar com praticamente a mesma variação desta semana, aos R$ 2,21. Porém, no fim do ano, as expectativas para a taxa de câmbio são um pouco maiores: R$ 2,30. Na última pesquisa, as estimativas estavam em R$ 2,35, e, há quatro semanas, em R$ 2,40. Para o fim de 2007, as estimativas de câmbio foram reduzidas de R$ 2,50 para R$ 2,48. Há quatro semanas, estas estimativas estavam em R$ 2,50. IED As projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) em 2007 caíram de US$ 17 bilhões para US$ 16,30 bilhões. Há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 16,10 bilhões. Para este ano, as estimativas de fluxo de IED ficaram estáveis em US$ 15 bilhões pela sétima semana consecutiva. IGP-M Para a variação do Índice Geral de Preços do Mercado IGP-M neste ano, as estimativas de mercado caíram de 4,96% para 4,81% depois de terem aumentado de 4,85% para 4,96% na pesquisa anterior. Para 2007, as estimativas ficaram estáveis em 4,50% pela 12ª semana consecutiva. Na primeira prévia de fevereiro, o índice ficou com variação de 0,03%. Por sua vez, as projeções de mercado para o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) deste ano caíram de 4,91%. O resultado foi contrário ao registrado na última semana, quando as previsões tinham subido de 4,86% para 4,91%. Para 2007, as expectativas de mercado para o IGP-DI recuaram de 4,51% para 4,50%. O índice mede os preços que afetam diretamente a atividade econômica do País, excluída as exportações. As estimativas de alta do Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) neste ano recuaram, ao mesmo tempo, de 4,56% para 4,50%. Esta foi a segunda queda seguida destas previsões, que estavam em 4,60% há quatro semanas. Para 2007, as projeções para a variação do IPC da Fipe subiram de 4,40% para 4,50%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,45%. O IPC-Fipe, que foi de 0,20% na primeira quadrissemana de fevereiro, mede a variação dos preços de produtos e serviços, no município de São Paulo, para famílias que ganham entre 1 e 20 salários mínimos.