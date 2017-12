Previsão para investimento estrangeiro chega perto de US$ 15 bi As projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) neste ano subiram de US$ 11 bilhões para US$ 14,95 bilhões em pesquisa semanal do Banco Central (BC). Apesar da alta, as previsões de mercado ainda ficaram abaixo dos US$ 17 bilhões previstos pelo BC. Para 2005, as projeções de IED ficaram estáveis nos mesmos US$ 13 bilhões da semana passada.