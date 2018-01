Previsão para o PIB de 2004 chega a 3,97% As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano passaram de 3,92% para 3,97% na pesquisa semanal do Banco Central (BC). Com a alta, o porcentual estimado ficou ainda mais próximo dos 4% projetados por alguns analistas de mercado. Para 2005, as estimativas de expansão do PIB continuaram estáveis em 3,50% pela décima quarta semana consecutiva. As projeções de crescimento da produção industrial no corrente ano, por sua vez, avançaram de 5,95% para 6,09%. As previsões para 2005, entretanto, ficaram estáveis em 4,07%. Conta corrente As projeções de mercado para o superávit em conta corrente deste ano passaram de US$ 6,80 bilhões para US$ 7 bilhões em pesquisa semanal do BC. As previsões de superávit da balança comercial para o mesmo período aumentaram, na mesma pesquisa, de US$ 30 bilhões para US$ 30,10 bilhões. Para 2005, as previsões de superávit em conta corrente ficaram estáveis em US$ 3 bilhões. As projeções de superávit da balança comercial para o mesmo período, por sua vez, avançaram de US$ 25,30 bilhões para US$ 26 bilhões. A conta corrente é formada pelo saldo da balança comercial (exportações - importações), a balança de serviços (Fretes pagos e recebidos de navios estrangeiros, juros de empréstimos estrangeiros, lucros remetidos e recebidos do exterior, etc.) e as transferências unilaterais (donativos). Investimento estrangeiro As projeções de fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) para 2005 recuaram de US$ 13 bilhões para US$ 12,45 bilhões na pesquisa semanal do Banco Central. As previsões para o corrente ano, entretanto, ficaram estáveis em US$ 10 bilhões.