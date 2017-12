Previsão para o PIB em 2004 é de 4,50%, segundo pesquisa do BC As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano aumentaram de 4,47% para 4,50% em pesquisa semanal do Banco Central (BC). As previsões de expansão da produção industrial, por sua vez, passaram dos 6,50% na semana passada para 6,61%. As previsões de crescimento para 2005 contidas na mesma pesquisa seguiram tendência inversa e recuaram de 3,55% para 3,50%. As estimativas de aumento da produção industrial no próximo ano também apresentaram redução e passaram dos 4,13% para 4,03% na pesquisa divulgada hoje. Projeções para a dívida As projeções para a dívida líquida do setor público em 2004 caíram de 56% para 55,40% do PIB em pesquisa semanal do BC. Com a queda, o porcentual estimado ficou mais próximo da previsão de 55% do PIB feita pelo próprio BC. Para 2005, as expectativas de dívida líquida caíram de 54,70% para 54,10% do PIB. A dívida líquida do setor público é representada pelo saldo líquido do endividamento do setor público não-financeiro e do Banco Central com o sistema financeiro (público e privado), com o setor privado não-financeiro e com o resto do mundo. Contas do País A pesquisa revelou ainda que as estimativas para o superávit em conta corrente (balança comercial, balança de serviços e transferências unilaterais) neste ano subiram de US$ 8,97 bilhões para US$ 9,20 bilhões. O aumento deixou as projeções ainda mais distantes dos US$ 6,7 bilhões previstos pelo próximo BC. As previsões de superávit da balança comercial, por sua vez, ficaram estáveis em US$ 32 bilhões. Para 2005, as expectativas de superávit em conta corrente subiram dos US$ 3,30 bilhões da semana passada para US$ 3,51 bilhões. As previsões de superávit da balança comercial ficaram estáveis em US$ 27 bilhões.