Previsão para superávit em 2004 sobe mais uma vez As instituições financeiras e empresas consultadas pelo Banco Central elevaram mais uma vez suas estimativas para o comportamento das contas externas brasileiras em 2004 e 2005. De acordo com o resultado da pesquisa semanal do BC, as empresas consultadas acreditam que o País fechará o ano de 2004 com um superávit de US$ 5,69 bilhões em sua conta corrente. O resultado projetado é superior ao traçado no levantamento anterior, quando as instituições apostavam que o Brasil fecharia o ano de 2004 com um superávit de US$ 4,60 bilhões em sua conta de transações correntes. Para 2005, a expectativa é de que o País acumule um superávit de US$ 300 milhões. No levantamento anterior, a estimativa era de um resultado neutro no saldo das transações correntes brasileiras. Em termos comerciais, as apostas continuam sendo de que a balança de comércio fechará o ano de 2004 com um superávit de US$ 28 bilhões. No caso de 2005 houve uma pequena elevação. O superávit estimado, que era de US$ 23,95 bilhões, foi elevado para US$ 24,55 bilhões. Sem alterações Em termos de investimentos estrangeiros diretos (IED) não houve alterações. As apostas continuam sendo de um ingresso de US$ 10 bilhões, em 2004, e de US$ 13 bilhões, em 2005, desse tipo de investimento no País. Pelo lado fiscal, também não houve alterações nas projeções feitas em relação ao comportamento da dívida líquida do setor público. As instituições e empresas consultadas acreditam que essa dívida estará valendo, ao final de 2004, 57% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2005, a aposta é de que a relação dívida/PIB estará em 55,40%.