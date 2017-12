Previsões para inflação neste ano e em 2005 sobem As projeções dos analistas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2005 aumentaram de 5,89% para 5,90%, segundo pesquisa semanal (Focus) do Banco Central divulgada hoje. Foi a segunda elevação consecutiva registrada pela pesquisa após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a Selic, a taxa básica de juros da economia, para 16,75% em sua última reunião. As previsões de IPCA para 2004 seguiram a mesma tendência e subiram de 7,18% para 7,20%, marcando a terceira alta consecutiva. Para 12 meses à frente, as projeções subiram de 6,21% para 6,23%. As previsões de IPCA para outubro e novembro permaneceram estáveis em 0,45% e 0,60%, respectivamente. As projeções de reajuste dos preços administrados para 2004 também não se alteraram e permaneceram em 8,70%. A previsão de alta dos administrados para 2005 recuou de 7,20% para 7,15%.