Primeira operação com o SFI A Brazilian Mortgages fechou com a construtora Schahin a primeira operação de mercado entre uma companhia hipotecária independente e uma construtora que prevê o financiamento residencial pelas regras do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), com garantia em alienação fiduciária, e não em hipoteca, como ocorre no Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Fábio Nogueira, presidente da Brazilian Mortgages, conta que a operação envolveu R$ 5 milhões. Foram financiadas 100 unidades do edifício The Special, no bairro de Moema, zona sul da capital. O financiamento médio foi de R$ 50 mil por unidade, com juro de 12% ao ano e prazo de até 10 anos. Novidade no mercado "Vamos agora vender esses créditos para fazer novas operações", diz Nogueira. Ele ressalta que a grande novidade da operação foi a introdução da alienação fiduciária nos contratos. Essa modalidade de garantia já existe há muitos anos no Brasil em financiamentos de outros bens, como carro. Ela foi introduzida no crédito habitacional pela legislação que criou o SFI. Por ela, na aquisição do bem, o comprador tem apenas a sua posse, mas não a sua propriedade. O bem passa para o nome do comprador somente após o término dos pagamentos.