Primeira parcela do 13o sai na quinta Os trabalhadores que têm direito de receber o adiantamento do 13 º salário devem receber o pagamento até o dia 30, quinta-feira. Este é o prazo máximo definido por lei para que as empresas paguem a primeira parte do abono. Já a segunda parcela deste salário extra corresponderá, para quem trabalhou o ano todo, à diferença entre o total da remuneração paga pelo empregador com base no mês de dezembro e o que foi adiantado por ocasião das férias ou em 30 de novembro. Quem tem direito ao abono Tem direito ao abono anual todo empregado com registro em carteira, incluindo os empregados domésticos e comissionados. Para quem trabalhou o ano inteiro de 2000, o 13.º corresponde ao salário integral de dezembro. Pela lei, se a primeira parte não foi adiantada por ocasião das férias, deverá ser quitada até o dia 30 de novembro. Para os assalariados, ela corresponderá a 50% do salário do mês de outubro, mas quem recebeu a primeira parcela ao sair de férias não tem direito ao adiantamento este mês. Também têm direito ao 13o : empregados domésticos; diaristas; trabalhadores que recebem pagamentos adicionais à remuneração fixa, por causa de adicional noturno, insalubridade, horas extras e repouso semanal remunerado e aqueles que não têm remuneração fixa. Além desses, os segurados da Previdência Social, com exceção de quem recebe gratificação pelos chamados benefícios assistenciais, como a renda mensal vitalícia e o benefício de amparo ao idoso e ao portador de deficiência, equivalente ao valor de um salário mínimo mensal. Veja, nas matérias a seguir, dicas sobre o melhor uso que se pode fazer do 13o , como pagamentos de dívidas e investimentos. O Finanças Pessoais ouviu especialistas do mercado sobre como aplicar em ações e quais os papéis mais recomendados. Para os que vão usar esse salário extra para liqüidar dívidas, confira também quais os procedimentos para tirar o nome da lista de devedores.