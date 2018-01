Primeira parcela do IPTU vence dia 22 Na capital, o prazo para o pagamento da cota única ou primeira parcela do IPTU, do exercício de 2001, começa a vencer a partir do dia 22. O imposto está 6,04% mais alto do que o de 2000 mas pode pesar no bolso do inquilino que assumiu essa conta. A Lei do Inquilinato diz que o IPTU é atribuição do proprietário, mas essa responsabilidade pode ser repassada ao inquilino por meio de cláusula contratual. No mercado imobiliário é praxe repassá-la ao inquilino, uma prática que vem do período em que havia escassez de imóvel para alugar e o locatário não tinha força para contestar. Atualmente, o poder de negociação do inquilino está alto e não é difícil ele conseguir que o proprietário pague o IPTU como uma das condições para o fechamento do contrato. No caso de inquilinos que já se comprometeram a pagar o IPTU, o pagamento em São Paulo pode ser feito em cota única ou em dez parcelas. Como há desconto de 5% para quitação à vista, esta pode ser uma boa opção. O parcelamento, no entanto, é mais conveniente nos casos em que o inquilino vai devolver o imóvel. Isso porque, ainda que o contrato diga que o IPTU será pago pelo inquilino, ele só está obrigado a pagar até o mês em que permanecer no imóvel. As parcelas restantes são de responsabilidade do proprietário.