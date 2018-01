Primeira parcela do Refis vence na sexta-feira A Receita Federal informou hoje que o contribuinte tem prazo até a próxima sexta-feira para pagar a primeira parcela o programa especial de parcelamento de dívidas. o Paes. Segundo a Receita, a adesão ao Paes poderá ser feita até a meia-noite de domingo, mas, para ter o pedido de parcelamento aceito, o contribuinte deverá fazer o pagamento da primeira parcela até o dia 29, último dia do mês funcionamento dos bancos. A Receita informou que os contribuintes que quiserem parcelar débitos questionados administrativamente deverão entregar a petição de desistência do recurso até a sexta-feira. Já para débitos com ação judicial, a desistência deverá ser protocolada até 30 de setembro. Até esta terça-feira, foram recebidos 399.503 termos de adesão, dos quais 301.175 de empresas e 98.328 de pessoas físicas.