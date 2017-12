Primeira prévia de janeiro do IGP-M fica em 0,33% A primeira prévia do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) de janeiro ficou em 0,33%, conforme acaba de anunciou a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações no período: alta de 0,40% no Índice de Preços no Atacado (IPA; alta de 0,18% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC); alta de 0,21% no Índice Nacional da Construção Civil (INCC). No acumulado em 12 meses, o IGP-M registra variação de 6,58%. A primeira prévia ficou no piso das expectativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que oscilavam entre 0,30% e 0,51%.