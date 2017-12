Primeira prévia de junho mostra inflação estável A inflação do município de São Paulo, medida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP, foi de 0,28% na primeira quadrissemana de junho, praticamente estável em relação ao acumulado de maio, que foi de 0,31%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) ficou abaixo do previsto pelos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apostavam num intervalo entre 0,30% e 0,50%. A maior parte deles, porém, acreditava que o índice ficaria acima de 0,35%, ainda por conta do impacto da cobrança da taxa de iluminação pública no município de São Paulo. Apenas dois grupos apresentaram variações maiores na comparação com a pesquisa publicada na semana passada. Habitação subiu de 0,44% (fechamento de maio) para 0,56% na primeira prévia de junho. Vestuário, que havia subido 1,29% em maio, teve alta de 1,48% na pesquisa divulgada esta manhã. O item Alimentação não apresentou variação. Já o grupo Transportes teve nova queda (-0,82% ante -0,66% em maio) e os demais registraram altas menores do que as da semana passada. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,56%; Alimentação: +0,00%; Transportes: -0,82%; Despesas Pessoais: +0,79%; Saúde: +0,62%; Vestuário: +1,48%; Educação: +0,12%; Índice Geral: +0,28%.