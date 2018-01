Primeira prévia de maio do IGP-M: - 0,06% A primeira prévia da inflação de maio medida pelo IGP-M foi negativa em 0,06%. A informação é da Fundação Getúlio Vargas. Os itens que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações no período: IPA - Índice de Preços no Atacado: -0,22%; IPC - Índice de Preços ao Consumidor: 0,16%; INCC - Índice Nacional da Construção Civil: 0,25%