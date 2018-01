Primeira prévia de novembro do IGP-M fica em 0,23% A primeira prévia do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) de novembro ficou em 0,23%, ante variação de 0,37% no mesmo período do mês passado. A primeira prévia em novembro apresentou o seguinte resultado para seus componentes: alta de 0,13% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC); alta de 0,26% para o Índice de Preços no Atacado (0,26%), e alta de 0,30% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Com o índice divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas, o IGP-M passa a acumular 7,77% em 2003 e 11,81% em 12 meses. A taxa de 0,23% apurada na primeira prévia ficou dentro das expectativas do mercado, que apontavam um índice entre 0,10% e 0,35%, segundo levantamento do repórter Francisco Carlos de Assis.