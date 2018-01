Primeira prévia de setembro do IGP-M fica em 0,69% A primeira prévia do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) de setembro ficou em 0,69%, segundo acaba de divulgar a Fundação Getúlio Vargas. Em agosto, a primeira prévia do IGP-M ficou em zero. Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações na primeira prévia de setembro: alta de 0,96% no Índice de Preços no Atacado (IPA); alta de 0,23% no Índice de Preços ao Consumidor (IPC); alta de 0,16% no Índice Nacional da Construção Civil (INCC). No ano, o IGP-M passou a acumular alta de 6,59% e, em doze meses, 20,84%. A primeira prévia de setembro ficou dentro das expectativas do mercado, que esperava uma taxa entre 0,27% e 0,75%.