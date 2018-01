Primeira prévia do IGM-M ficou em 0,34% A primeira prévia do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M) de janeiro ficou em 0,34%. Os índices que formam o IGP-M, que são o Índice de Preços do Atacado (IPA), Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e Índice Nacional da Construção Civil (INCC), registraram altas de 0,33%, 0,39%, 0,24%, respectivamente. Na primeira prévia de dezembro, o IGP-M tinha fechado em 0,21%. Já o IPA, em 0,01%; o IPC, em 0,66%, e o INCC, em 0,09%. Nos últimos doze meses, o IGP-M acumulou alta de 8,98%.