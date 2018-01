Primeira prévia do IGP-M de agosto fica em zero A primeira prévia do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) de agosto não apresentou variação, ficando em zero. Os índices que compõem o IGP-M apresentaram as seguintes variações no período: Índice de Preços no Atacado (IPA), queda de 0,17%; Índice de Preços ao Consumidor (IPC), alta de 0,10%; Índice Nacional da Construção Civil (INCC), alta de 0,94%. No acumulado do ano, o IGP-M registra variação de 5,46%. Em 12 meses, o IGP-M acumula alta de 22,42%. A primeira prévia do IGP-M de agosto ficou no teto das expectativas do mercado, que esperava uma taxa entre -0,20% e zero, segundo levantamento do repórter Francisco Carlos de Assis.