Primeira prévia do IGP-M fica em 1,34% A primeira prévia do IGP-M de janeiro apontou alta de 1,34%, ante 3,75% do índice fechado em dezembro e 2,61% da primeira prévia do mês passado. Nesta primeira prévia de janeiro, o IPA subiu 1,52%; o IPC, +0,99%; e o INCC, +1,00%. A alta dos preços dos combustíveis registrada no final de dezembro não deverá impedir que o IGP-M de janeiro seja inferior ao registrado no mês passado (3,75%), estima o economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Salomão Quadros. Segundo ele, apesar de focos de reajustes, como nos combustíveis e nos remédios, existe um processo bastante disseminado, quase generalizado de desaceleração, provocado especialmente pela inversão da trajetória do câmbio. ?Sempre haverá algumas pressões de alta, mas o movimento geral é de desaceleração", disse. Para Quadros "já está ultrapassado aquele temor de inflação crescente e generalizada" no País. O economista divulgou hoje os resultados da primeira prévia do IGP-M de janeiro (1,34%), cuja coleta ocorreu de 21 a 31 de dezembro. Ele destacou, portanto, que a inflação divulgada hoje não reflete os preços em vigor neste início de ano, mas confirma mais uma vez a tendência de desaceleração nos reajustes, que deverá prosseguir no decorrer deste mês.