Primeira prévia do IGP-M ficou em 0,42%, dentro da expectativa A primeira prévia do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), calculada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ficou em 0,42%, dentro das expectativas dos analistas que apontavam para um resultado entre 0,23% e 0,47%. Com este resultado o IGP-M acumula alta de 4,41% no ano e de 6,11% em 12 meses. Os índices que compõem o IGP-M apresentara os seguintes resultados: alta de 0,47% para o Índice de Preços no Atacado (IPA), alta de 0,29% para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e alta de 0,49% para o Índice Nacional da Construção Civil (INCC).