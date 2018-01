Primeira prévia do IPC-Fipe de fevereiro fica em 0,46% O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) da USP foi de 0,46% na primeira quadrissemana de fevereiro. A inflação no município de São Paulo foi menor do que a apurada no fechamento de janeiro (+0,65%), e ficou ligeiramente abaixo da expectativa dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que apontavam uma variação entre 0,47% e 0,60%. Apesar da diminuição da pressão de Educação sobre o índice, o grupo ainda lidera a alta do período, com aumento de 7,33% (ante 9,28% em janeiro). O item Transportes subiu 0,61% no período, acima da alta de 0,59% apurada no fechamento do primeiro mês do ano. Saúde também deve variação maior na comparação com a pesquisa divulgada na semana passada: 0,34% ante 0,24%. Habitação apresentou alta de 0,16% na primeira quadrissemana de fevereiro, aumento que havia sido de apenas 0,04% em janeiro. Já Despesas Pessoais teve variação porcentual bastante acentuada. Dados da pesquisa divulgada na semana passada mostraram alta de 0,86% para o grupo, que avançou apenas 0,04% na primeira prévia do mês. Os produtos que compõem o grupo Vestuário foram os únicos a apresentar baixa. A queda, que em janeiro já havia sido de 0,79%, chegou a 0,82%, segundo a pesquisa divulgada na manhã de hoje. Veja as variações dos itens que compõem o IPC: Habitação: +0,16%; Alimentação: +0,24%; Transportes: +0,61%; Despesas Pessoais: +0,04%; Saúde: +0,34%; Vestuário: -0,82%; Educação: +7,33%; Índice Geral: +0,46%. Leia também: A primeira prévia do IGP-M de fevereiro registrou 0,08%