Primeiro dia útil no mercado teve poucos negócios O mercado financeiro iniciou 2003 com baixo volume de negócios. A ausência de notícia de impacto e a aparente satisfação com a sintonia dos discursos de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos novos ministros, especialmente o da Fazenda, Antônio Palocci, tranquilizaram o mercado. A liquidez reduzida no mercado à vista facilitou a volatilidade do dólar, que não exibiu tendência definida. O comercial oscilou 1,14% no dia e fechou em queda de 0,28%, cotado a R$ 3,53. O giro financeiro no D+2 à vista somou cerca de US$ 593 milhões ante cerca de US$ 412 milhões na última segunda-feira, dia 30/12. Na máxima do dia, o comercial foi negociado a R$ 3,55, alta de 0,28%. Esse ligeiro avanço refletiu em parte, segundo o analista Mário Paiva, da Corretora Liquidez, um repique técnico, já que o dólar ainda encontra bom suporte no patamar de R$ 3,50. "A expectativa para os próximos pregões é de oscilação do dólar futuro entre R$ 3,400 e R$ 3,600, como resultado de uma situação mais confortável do novo governo em relação aos compromissos indexados ao câmbio para este ano", afirmou Paiva. Operadores observaram que o fluxo comercial foi ligeiramente negativo. No entanto, um banco privado nacional, que teria anunciado recentemente captação de cerca de US$ 60 milhões, se destacou na venda de moeda à vista e compra de dólar futuro, afirmou um player. A expectativa no mercado é pelo ingresso de outras captações já realizadas ou apenas anunciadas por empresas e instituições financeiras no fim de 2002.