Primeiro índice de inflação semestral de 2004 tem alta de 6,81% A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou hoje o primeiro resultado semestral da inflação medida pela família de Índice Geral de Preços (IGPs). O IGP-10 fechou os primeiros seis meses do ano em 6,81%. Os indicadores que compõem o índice apresentaram a seguinte variação no semestre: alta de 8,21% no Índice de Preços no Atacado-10 (IPA-10); alta de 3,39% no Índice de Preços ao Consumidor-10 (IPC-10); e alta de 5,25% no Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Nos últimos 12 meses, o IGP-10 acumula 8,99%. "O repasse do atacado para o varejo está bem moderado no ano, e o IPC já está carregado de aumentos que não se distribuem ao longo do ano, como as mensalidades escolares" afirmou o coordenador de Análises Econômicas da FGV, Salomão Quadros.