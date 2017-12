Primeiro leilão de imóveis na Internet O primeiro leilão virtual oficial de imóveis no Brasil, que será promovido, dia 29 de setembro em São Paulo, pelo Unibanco em parceria com os sites Planetaimovel.com, maior portal do mercado imobiliário brasileiro, e o Superimovel.com, empresa de leilões virtuais, terá uma oferta de 36 imóveis, cujos lances mínimos somam R$ 7 milhões. Segundo o diretor da área de negócios imobiliários da instituição, Paulo Mesquita, o Unibanco deve negociar mais de 40%. "Vender entre 30% e 40% dos imóveis em leilões convencionais já significa sucesso. Pela Internet, deve ser melhor, pois o alcance de público é muito mais expressivo", opinou Paulo Mesquita. Os lances podem ser feitos de qualquer cidade brasileira no endereço no site do planetaimovel.com (veja o link abaixo) e caberá ao tradicional leiloeiro oficial Rodrigo Sodré Santoro bater o martelo, dia 29, na Sala Net Virtua no Unibanco, na avenida Paulista, 1.337. Confira as formas de financiamento O edital com as informações está publicado no site planetaimovel.com. Os imóveis da carteira do Unibanco são dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os preços variam de R$ 8 mil e R$ 1,2 milhão. Segundo o presidente do Superimovel.com, Ronaldo Sodré Santoro, o lance inicial dos imóveis deverá ser 50% inferior ao preço de mercado. Os imóveis podem ser adquiridos à vista ou parcelados em até 48 vezes, financiados pelo Unibanco. Segundo o gerente de e-commerce da Planetaimovel.com, Marco Nicola, imóveis arrematados até o valor de R$ 5 mil devem ser pagos à vista. Com valor de arrematação entre R$ 5 mil e R$ 15 mil, 50% podem ser financiados em até 12 parcelas, com juros de 12% ao ano. O Unibanco, disse Nicola, deve financiar 75% do valor dos imóveis, em até 12 vezes, com juros de 12% ao ano mais variação do IGP-M, o imóvel cujo lance final variar entre R$ 15 mil e R$ 50 mil. Os clientes que arrematarem imóveis pelo valor entre R$ 50 mil e R$ 100 mil poderão financiar 75%, em até 36 parcelas, com as mesmas condições de juros. Acima de R$ 100 mil, o Unibanco financiará 65%, em até 48 prestações. O recebimento dos lances será finalizado no dia 28 de setembro, das 9h às 15h, no Unibanco.