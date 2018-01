Primeiro leilão oficial de imóveis de Internet A www.superimóvel.com, empresa de leilões virtuais, será a primeira a realizar leilão virtual oficial de imóveis, no Brasil. Rodrigo Sodré Santoro, tradicional leiloeiro oficial, é quem baterá o martelo neste primeiro leilão de 2001 para o Banco Itaú. De acordo com a legislação brasileira de leilões, o leilão é oficial quando publica com um mês de antecedência seu acontecimento, através de editais em jornais de grande circulação, coloca o bem a ser leiloado em exposição e realiza o evento em local, hora e data marcados. O Banco Itaú leiloará 43 imóveis pela www.superimóvel.com , no dia 16 de fevereiro, no Centro Empresarial do Banco. O início do leilão on-line foi no dia 14, e os lotes estarão disponíveis para receber lances via Internet até o dia 16 de fevereiro. O banco colocou neste leilão um lote muito especial e raro, o último terreno à venda da avenida Paulista. Também estão sendo leiloados outros imóveis (aptos, casas, salas, conjuntos e prédios comerciais, terrenos, lotes e loteamentos residenciais) localizados em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Maranhão, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. O Instituto de Verificação do Estado de Conservação (Invec), órgão independente tanto da www.superimóvel como do Itaú, verificou e emitiu um laudo de conservação de todos os imóveis a serem leiloados. Todas as informações, fotos e o laudo de cada imóvel encontram-se no site www.superimóvel.com (veja o link abaixo). No dia 16 de fevereiro, os interessados poderão dar seus lances pessoalmente e via Internet em igualdade de condições. Os imóveis podem ser visitados virtualmente ou pessoalmente por todos os interessados.