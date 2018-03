Primeiro lote de restituição do IR sai dia 16 de junho A Secretaria da Receita Federal publicou hoje no Diário Oficial da União instrução normativa fixando as datas para a restituição do imposto de renda da pessoa física, relativo ao exercício 2003. De acordo com a resolução, a restituição será feita em sete lotes e o dinheiro estará à disposição do contribuinte, nas agências bancárias, a partir das seguintes datas: 16 de junho para o primeiro lote; 15 de julho, agosto, setembro e outubro, para o segundo ao quinto lote; 17 de novembro, para o sexto lote e 15 de dezembro para o sétimo e último lote. A resolução da Receita ressalta que as restituições serão priorizadas em função da forma de apresentação da declaração do imposto de renda, obedecendo a seguinte ordem: Internet, disquete, telefone e formulário e as datas de entrega da declaração.