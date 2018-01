Primeiro lote de restituições sai hoje Os bancos autorizados pela Receita Federal liberam hoje o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2000, ano-base 1999. O valor virá corrigido por 2,49%, correspondente à taxa básica de juros - Selic - de maio mais 1%. Nesse lote foram processados 1.039.456 declarações com imposto a restituir, somando R$ 799,989 milhões. Entre os beneficiados estão principalmente aqueles que entregaram a declaração durante o mês de março via Internet. Todos os incluídos nesse lote deverão receber em casa uma notificação. Mas a lista com o CPF desses contribuintes já pode ser consultada no site da Receita na Internet (veja link abaixo) ou pelo serviço telefônico (0300- 78300). Restituição é liberada na conta do cliente somente em bancos autorizados Quem informou os dados bancários na declaração terá a comodidade de receber o crédito da restituição direto na sua conta, seja poupança, conta investimento ou conta corrente. Essa regra, no entanto, vale apenas para os bancos autorizados pela Receita. Para os contribuintes que não informaram seus dados bancários porque não possuem conta nesses bancos, a devolução será enviada para as agências do Banco do Brasil (BB) ou da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, o contribuinte poderá optar pelo resgate direto no caixa ou pela transferência do dinheiro via DOC. No BB, a taxa do DOC é de R$ 15,00 e na Caixa, R$ 8,00. Os contribuintes que não possuem nenhuma conta também terão sua restituição enviada para o BB e a Caixa, mas somente poderão fazer o resgate em dinheiro, direto no caixa.