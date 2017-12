Primeiro lote do IR congestiona site da Receita A Receita Federal informou que o congestionamento registrado hoje em seu site, por contribuintes em busca de informação sobre o primeiro lote de restituições, concentrou-se na primeira hora depois da liberação dos dados. ?O congestionamento foi muito pontual, concentrado entre 12 horas e 13 horas?, disse o coordenador do programa do Imposto de Renda, Joaquim Adir. ?Depois disso, os contribuintes passaram a acessar as informações normalmente.? Segundo o coordenador, só hoje a Receita terá informações precisas sobre os problemas dos contribuintes em obter a informação sobre a restituição. Além disso, o Fisco vai saber a quantidade de acessos simultâneos que provocou o congestionamento. O coordenador disse que os contribuintes que se cadastraram para ser avisados por e-mail da liberação da restituição vão receber o aviso eletrônico. A Receita não vai mais enviar pelo Correio os extratos com o aviso do processamento da declaração, com o valor da restituição. A partir desse ano, será enviado apenas para o e-mail do contribuinte uma mensagem informando que a restituição está liberada. O contribuinte só poderá consultar o extrato, com o valor corrigido da restituição, a partir do dia 16 de junho, no site da Receita. Para ter acesso a informação, o contribuinte terá que informar o número do CPF e o do recibo de entrega da declaração. O contribuinte que não informou o número da conta corrente para o crédito da restituição poderá ir a uma agência do Banco do Brasil ou ligar gratuitamente para o número 0800-785678, a partir do dia 16, e pedir a transferência do dinheiro para qualquer banco em que seja correntista. A restituição vai ficar no banco por um ano. Depois desse prazo, o contribuinte deverá solicitar o saque nas unidades da Receita. O dinheiro das restituições estará disponível para saque a partir do dia 16, e virá corrigido em 2,97%. Foram liberadas 1.155.869 declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 1.141.102.436,10. Cerca de 5 milhões de contribuintes têm direito a alguma restituição.