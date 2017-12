Primeiro-ministro do Canadá chega hoje a SP O primeiro-ministro do Canadá, Paul Martin, realiza sua primeira visita ao Brasil após ser eleito em junho deste ano. Ele chega à capital paulista no início da tarde desta segunda-feira acompanhado do ministro de Comércio Internacional, James Peterson, e de empresários daquele país. Paul Martin reúne-se com empresários brasileiros e representantes de empresas canadenses no Brasil num hotel da zona sul da cidade. O encontro também terá a presença de James Peterson e de uma comitiva empresários. No final da tarde, o governador Geraldo Alckmin recebe o primeiro-ministro no palácio dos Bandeirantes, também na zona sul. Amanhã, Paul Martin viaja para Brasília, onde terá um almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está prevista também uma visita de cortesia do primeiro-ministro aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. As informações são da Radiobrás.