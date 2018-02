Primeiro-ministro grego liga para presidente do BCE para tranquilizá-lo sobre negociações

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, ligou para o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, para garantir que seu novo governo quer uma solução com seus parceiros internacionais a respeito de suas demandas para renegociar o acordo de resgate, afirmou neste sábado um funcionário do governo.

O oficial, que pediu para não se identificado, disse que Tsipras ligou para Draghi na sexta-feira depois de uma reunião tensa entre o seu ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, e Jeroen Dijsselblem, chefe do grupo de ministros das Finanças da zona do euro.

"A conversa foi conduzida com bom espírito e foi confirmado que há vontade de encontrar uma solução mútua que seja benéfica para a Grécia e para a Europa", declarou o funcionário.

Um porta-voz do BCE não quis comentar o assunto.

(Por Renee Maltezou)