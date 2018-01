Primeiro superávit do governo Lula é o maior desde 1997 No primeiro mês do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo conseguiu o maior o superávit primário das contas do governo central (Tesouro, INSS e Banco Central) desde 1997: R$ 6,93 bilhões. Esse resultado é R$ 906 milhões superior ao superávit registrado em janeiro de 2002. Para o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, o primeiro resultado das contas do governo reflete o compromisso da nova administração em alcançar a meta de superávit estabelecida para o ano com o objetivo de estabilizar o crescimento da dívida líquida do setor público. "Temos que começar desde o primeiro mês uma trajetória consistente para o ano todo", justificou o secretário. "Isso nos dá segurança que vamos atingir a meta", disse ele. A meta das contas do governo central para 2003 é de R$ 39,1 bilhões, o equivalente a 2,45% do PIB.