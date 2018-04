Principais bolsas da Ásia fecham em direções opostas As principais bolsas asiáticas fecharam em direções opostas no último pregão da semana. Em Tóquio, os mercados não abriram por causa de um feriado local. Em Taiwan, o índice Weighted fechou em alta de 42,49 pontos (0,72%), em 5.910,32 pontos, com compras técnicas. Entre os papéis mais negociados estavam os da United Microelectronics Corp., que subiram 1,9%. Na Coréia do Sul, o índice Kospi fechou em queda de 3,14 pontos (0,37%), em 856,72 pontos, com perdas no setor de tecnologia (Samsung Electronics -2,5%; SK Telecom -2%; KT -2,4%), que seguiram a queda de ontem no Nasdaq. O índice Hang Seng, em Hong Kong, fechou de lado, em leve queda de 17,11 pontos (0,15%), em 11.797,22 pontos. O índice Thai SET, na Tailândia, fechou em alta de 4,19 pontos (1,13%), em 374,05 pontos, com expectativas para um corte nas taxas de juro dos bancos comerciais. O índice JSX Composto, na Indonésia, subiu 4,38 pontos (0,81%), para fechar em 544,08 pontos, enquanto nas Filipinas, o índice PSE avançou 12,27 pontos (0,90%), para encerrar em 1.375,59 pontos. O índice Straits Times, em Cingapura, fechou de lado, em leve alta de 0,66 ponto (0,04%), em 1.741,01 pontos, enquanto o índice KLSE Composto, na Malásia, fechou de lado e em leve queda de 0,69 ponto (0,09%), em 794,66 pontos. As informações são da Dow Jones.