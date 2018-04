Principais bolsas da Ásia fecham em queda Todas as principais Bolsas asiáticas fecharam em queda no primeiro pregão da semana, refletindo as perdas de sexta-feira nos principais índices norte-americanos. O índice Dow Jones fechou em queda de 1,24%, enquanto o Nasdaq caiu 2,91% na sexta. Na Coréia do Sul, o índice Kospi caiu 31,14 pontos (3,58%), para encerrar em 838,51 pontos - o nível mais baixo desde 11 de março. Com exceção dos papéis da KT, todas as blue-chips fecharam em queda (Samsung Electronics -4,8%; SK Telecom -4,9%). A KT foi contra a tendência do mercado porque o programa de privatização do governo para a empresa está progredindo, disseram traders. Em Taiwan, o índice Weighted cedeu 101,84 pontos (1,61%), para fechar em 6.205,09 pontos - o nível mais baixo em 10 sessões. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou de lado, em leve queda de 23,59 pontos (0,21%), em 11.361,49 pontos. As compras intensificadas de última hora dos papéis da China Mobile ajudaram o índice a sair das mínimas do dia. Traders atribuíram estas compras ao vencimento dos contratos do índice futuro. Devido ao peso dos papéis da China Mobile no índice, os traders tipicamente os usam para influenciar os preços do índice futuro. O índice JSX, na Indonésia, caiu 14,10 pontos (2,61%), para encerrar em 525,85 pontos, enquanto o Thai SET, na Tailândia, cedeu 5,43 pontos (1,44%), para encerrar em 371,01 pontos. Na Malásia, o índice KLSE Composto fechou em queda de 10,62 pontos (1,33%), em 790,75 pontos, enquanto em Cingapura, o índice Straits Times caiu 16,06 pontos (0,93%), para encerrar em 1.712,26 pontos. Nas Filipinas, o índice PSE Composto fechou em queda de 8,95 pontos (0,68%), em 1.315,01 pontos. Os mercados no Japão não operaram devido a feriado nacional.