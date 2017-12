Principais bolsas da Ásia ficam fechadas. Tóquio cai 0,02% A maior parte das bolsas asiáticas esteve fechada nesta quinta-feira, em consequência do feriado do Ano Novo Lunar. Com exceção das bolsas de Bangcoc, na Tailândia, e de Manila, nas Filipinas, os demais mercados não operaram. Em Bangcoc, o índice SET terminou o dia em baixa de 6,52 pontos (0,85%), em 760,20 pontos. O mercado foi pressionado por temor de eventual confirmação de um caso de contaminação humana pela influenza aviária e preocupações com a suspensão pelo Japão das compras de produtos derivados de galinha do país. Nas Filipinas, os investidores realizaram lucros, levando o índice PSE composto a fechar em baixa de 0,39 ponto (0,02%), em 1.560,43 pontos. A Bolsa de Tóquio fechou em leve baixa, com realização dos ganhos da abertura entre os papéis de tecnologia no final do pregão. A pressão não chegou a levar o índice Nikkei para abaixo de 11 mil pontos, nível acima do qual a referência tem sido mantida pelas últimas quatro sessões. Traders avaliam que a manutenção do índice acima dos 11 mil pontos incentivará os investidores domésticos à compra. Nesta quinta-feira, os participantes domésticos mantiveram-se na ponta de venda, realizando lucros. No entanto, o movimento foi minimizado pelos estrangeiros, que pela 16ª semana consecutiva mostraram interesse pelos papéis japoneses. O índice fechou em queda de 1,69 ponto (0,02%), em 11.000,70 pontos. Entre os papéis de tecnologia atingidos pela realização estiveram os da Tokyo Electron, que fecharam em baixa de 1,1%, e os da Advantest, que recuaram 1,1%. As ações das fabricantes de computadores pessoais escaparam do peso das vendas no segmento, graças à divulgação de relatório sugerindo aumento na demanda no setor. A Associação Japonesa de Eletrônica e Tecnologia de Informação previu aumento de 9% no atual ano fiscal nos embarques de PCs. Os papéis da Fujitsu avançaram 2,4%. As ações da Yahoo Japan caíram 2,6%, apesar de a companhia ter informado lucros expressivos no trimestre outubro/dezembro e previsto ganho melhor para o ano fiscal corrente.