Principais executivos da Varig se reúnem para discutir rumos Os principais executivos da Varig estão reunidos desde às 10 horas desta sexta-feira, após terem realizado uma reunião ontem que teve início durante a tarde e foi encerrada à 1 hora da manhã. O tema do encontro não foi revelado, mas, segundo fontes que acompanham as negociações para salvar a companhia, um dos temas seria uma possível ação judicial para bloquear a devolução de 11 aeronaves. Essa medida começaria a partir de hoje, com a retomada de 4 aeronaves pela ILFC, uma das maiores fornecedoras de aviões da empresa por meio de leasing. Outro foco de discussão seria um eventual afastamento de David Zylberztajn, presidente do Conselho de Administração da Varig. Além deste conselho, participam da reunião os sete curadores da Fundação Ruben Berta (FRB), dona de 87% das ações da companhia, e diretores-executivos.