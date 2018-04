Principais indicadores da OCDE apontam perspectiva melhor

Algumas das economias líderes mundiais mostraram sinais de melhora em maio, aumentando as chances de uma recuperação, de acordo com os mais recentes indicadores divulgados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). No geral, o índice de indicadores antecedentes da OCDE subiu 0,8 ponto, para 94 pontos, o maior crescimento neste ano, mas ficou 7,3 pontos abaixo do dado de maio de 2008.

Os dados deram sinais adicionais de que as grandes economias vão emergir da crise no fim deste ano, incluindo os EUA, a zona do euro e a China. Os números do Japão apontam apenas para uma desaceleração no ritmo do declínio.

O índice de indicadores antecedentes de atividade econômica da OCDE são elaborados para indicar a direção da atividade econômica com seis meses de antecedência. Os cálculos são baseados em uma ampla variedade de séries de dados que têm um histórico de indicar oscilações na futura atividade econômica.

Entre as economias líderes, o índice de indicadores antecedentes dos EUA subiu 1 ponto em maio, para 92,2 pontos, mas ainda ficaram 9,4 pontos abaixo do dado de maio de 2008. O índice dos 16 países da zona do euro também mostraram sinais de recuperação, subindo 1 ponto, para 96,5 pontos, que foi 4,7 pontos menor que em maio do ano passado.

O índice de indicadores antecedentes do Japão recuou 0,3 ponto em maio, para 88,4 pontos, uma queda de 14,1 pontos ante o mesmo mês do ano passado. O índice para o Reino Unido diminuiu 0,8 ponto, para 98,3 pontos, mas ficou 2,7 pontos menor que no ano passado.

Entre as maiores economias emergentes, o índice da China subiu 1,1 ponto em maio, da Índia avançou 1,4 ponto e da Rússia teve alta de 0,7 ponto.