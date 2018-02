Principais pontos Estratégia do governo Geografia: Zoneamento vai orientar o crédito agrícola e os projetos de construção de usinas. Um mapa vai indicar onde a cana poderá ser plantada. Financiamento: Bancos oficiais só darão crédito com base no zoneamento Regulamentação: envio ao Congresso de projeto de lei definindo marco regulatório do setor Selo: certificação socioambiental para facilitar a exportação do etanol Mitos que o governo quer derrubar Floresta: amazônica será tomada por plantações de cana-de-açúcar Áreas de produção: de alimento serão substituídas por plantações de cana-de-açúcar Condições de trabalho: vão piorar