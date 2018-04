Principais pontos A estatal paraguaia Ande poderá ser autorizada a vender, gradualmente, energia de Itaipu no mercado brasileiro O fator multiplicador do pagamento feito ao Paraguai pela energia que cede ao Brasil subiu de 5,1% para 15,3%. A receita anual obtida pelo Paraguai vai aumentar de US$ 120 milhões para US$ 360 milhões. Os dois países formaram uma comissão bilateral para analisar nos próximos 60 dias os passos técnicos para aplicar os acordos O acordo firmado ontem pelos dois presidentes terão de ser submetidos aos Congressos dos dois países