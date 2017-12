Principal acionista do Carrefour morre em acidente de avião O empresário francês Paul-Louis Halley, principal acionista do grupo Carrefour e presidente do seu comitê estratégico, morreu, ontem, com a mulher num acidente de avião em Woodstock (centro de Inglaterra), afirmou um familiar. Paul-Louis Halley, 69 anos, e a mulher Annick, 63 anos, encontram-se entre as três vítimas do acidente com um pequeno avião em Woodstock, noticiado pela polícia britânica. O Carrefour é o primeiro grupo de distribuição na Europa e o número dois no mundo. Paul-Louis Halley começou a sua carreira como responsável de vendas da sociedade familiar Halley-Frères. Co-fundador, em 1961, do grupo de distribuição Promodès, tornou-se responsável pelo desenvolvimento, diretor-executivo e depois presidente-diretor-geral (PDG) do grupo, entre 1972 e 1999. Em 1999, foi o principal arquiteto da fusão do Promodès com o grupo de distribuição Carrefour de que se tornou o principal acionista juntamente com o irmão, com cerca de 11% dos títulos e 17% dos direitos de voto. Era classificado pela revista Forbes como uma das principais fortunas de França. Presidente do comitê estratégico do grupo Carrefour desde 2001, era também membro do comitê consultivo do Banco de França e administrador do BNP Paribas.