Ativos brasileiros chegam a cair quase 50% em Wall Street

Fundos referenciados em papéis do Brasil despencaram hoje em Nova York, chegando a cair quase 50% e fecharam o pregão entre os piores desempenhos do dia em Wall Street. Entre os fundos de índice (ETF, na sigla em inglês) ligados a papéis brasileiros, o Direxion Daily Brazil Bull encerrou a quinta-feira com perda de 48,3%.

Entre os piores desempenhos, o ProShares Ultra MSCI Brazil Capped despencou 32%. O EWZ, como é conhecido o maior ETF em Wall Street referenciado a papéis brasileiros, perdeu 16%. A aplicação tem patrimônio de US$ 5,8 bilhões. O fundo foi o ETF mais negociado, com US$ 162 milhões em transações. No EWZ estão representadas as principais empresas da bolsa brasileira, entre elas os maiores bancos (Itaú, Bradesco e Banco do Brasil), a Petrobrás, a Ambev, a Cielo e a Ultrapar.

A queda dos ativos brasileiros contaminou outras aplicações em Wall Street ligadas à América Latina. O iShares Latin America fechou o dia com perda de 10,5%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O risco político no Brasil cresceu substancialmente", afirma o economista para a América Latina da consultoria Pantheon Macroeconomics, Andres Abadia, ao comentar as denúncias de que o presidente Michel Temer tentou comprar o silêncio do deputado Eduardo Cunha. Se essas notícias forem verdadeiras, o analista avalia que vai crescer a pressão para Temer deixar o cargo. "O apoio dele no Congresso vai se reduzir e as reformas devem ser adiadas ou canceladas."

Bolsa fecha em queda de 8,8% e dólar sobe para R$ 3,38%

O EWZ papel começou a despencar no início da noite de ontem, quando saiu a notícia de que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, gravou o presidente Michel Temer dando aval para a compra do silêncio do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

A Petrobrás também operaou em forte queda no mercado after hours da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na noite de ontem. Um dos American Depositary Receipt (ADR), recibo que representa ações da companhia brasileira, da petroleira despencava 11,1% por volta das 22h20.

Entre outros ADRs de empresas brasileiras listadas em Nova York o papel da Vale recuava 7,14% e o do Itaú cedia 7,42% no after hours.