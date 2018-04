Principal refinaria venezuelana está parada A refinaria venezuelana Paraguana, com produção de 950 mil barris/dia, está a um passo de ser completamente fechada, por causa do fluxo reduzido de petróleo cru e gás natural para sustentar o funcionamento das operações, informam fontes da agência Dow Jones. "Nos informamos que várias unidades já foram fechadas e é provável que todas as operações sejam completamente interrompidas", comentou uma fonte, acrescentando que o fechamento da refinaria parece inevitável, devido a preocupações sobre a segurança dos funcionários e da infraestrutura das instalações. A Venezuela é uma das principais fornecedoras de petróelo para os EUA. A interrupção das operações na Paraguana acontece depois da intensificação do confronto entre trabalhadores da estatal Petroleos de Venezuela, a PdVSA, e o governo do presidente Hugo Chávez. Na capital, cerca de 150 mil pessoas marcham em direção ao palácio presidencial Miraflores, para pedir a renúncia de Chávez. O chefe das Forças Armadas do país foi à televisão para negar rumores sobre a renúncia do presidente. Ontem à noite, os líderes da greve geral, que começou na terça-feira, anunciaram a prorrogação do movimento por tempo indeterminado.