Príncipe Abdullah anuncia cúpula de petróleo em Riad O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Abdullah, anunciou nesta quarta-feira que seu país organizará uma reunião internacional para analisar os problemas existentes entre países produtores e consumidores de petróleo. Abdullah disse que essa reunião acontecerá em Riad no último trimestre do ano. Em um jantar oferecido pelo Conselho de Negócios Saudita-Americano, ele disse que a reunião é necessária pelos problemas apresentados devido à alta de preços do petróleo nos mercados internacionais e sua importância para a economia mundial. O herdeiro da coroa saudita se reuniu na segunda-feira passada com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em seu rancho de Crawford (Texas), em que o assunto principal foi o preço do petróleo. Abdullah assinalou que seu país investirá mais de 50 bilhões de dólares para aumentar a capacidade de produção a médio prazo, de 11 milhões de barris diários para 12 milhões em 2009.