Príncipe Andrew encerra visita ao País em usina de álcool O príncipe Andrew, Duque de York, encerra sua visita oficial ao Brasil - iniciada no dia 11 - com uma passagem pela Companhia Energética Santa Elisa, localizada em Sertãozinho (região de Ribeirão Preto, interior de SP), na quarta-feira, 18, à tarde. Segundo informações de sua assessoria, o membro da família real britânica, que atua como representante especial para comércio e investimentos internacionais do Reino Unido, vem saber mais sobre o processo de produção do etanol (álcool combustível). Andrew iniciou seu programa oficial no Rio de Janeiro, conhecendo empresas do setor energia, petróleo e gás. Na quinta-feira passada, em Brasília, foi ao encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e do secretário-geral das Relações Exteriores, Samuel Guimarães. Na segunda, esteve com empresários e autoridades paulistas. Na pauta desta terça, uma ida a São José dos Campos (interior de São Paulo) e o retorno à capital para a abertura do Festival de Artes da Cultura Inglesa. Em entrevista ao Estado, na última sexta-feira, no Rio, o príncipe falou da necessidade de investimentos britânicos no Brasil, elogiou o dinamismo e a estabilidade da economia brasileira, além dos avanços tecnológicos, especialmente em relação ao álcool combustível. O príncipe vê possibilidade de pesquisas conjuntas, parcerias no setor de aviação e falou do desejo de que companhias britânicas e a Petrobras explorem petróleo em águas profundas na costa da África. Demonstrou, ainda, disposição em atuar com os brasileiros em assuntos de ordem ambiental.