Príncipe Andrew visita Embraer e elogia aviões O príncipe Andrew, do Reino Unido, em visita a São José dos Campos, visitou a fábrica da Embraer e não poupou elogios aos aviões da companhia. A visita à empresa começou com meia hora de atraso e durou cerca de uma hora. O príncipe Andrew, o duque de York, representante especial do Reino Unido para Comércio e Investimentos Internacionais, foi recebido pelo vice-presidente de Relações Exteriores da Embraer, Henrique Rzezinski e recebeu explicações sobre as aeronaves, conhecendo o interior do jato executivo Legacy e do jato comercial Embraer 190. "Ele demonstrou um conhecimento prévio da Embraer, o que nos deixou muito orgulhosos. Disse que ficou muito bem impressionado com as aeronaves", contou o anfitrião. Para Rzezinski a presença do príncipe na empresa pode fortalecer ainda mais o nome da Embraer no mercado mundial. "Tudo é positivo e fortalece as relações comerciais. Afinal, uma autoridade que conhece bem a aviação mundial fazer questão de conhecer a Embraer, é um reconhecimento muito importante", resumiu o vice-presidente, deixando claro que a visita foi institucional. A Embraer já vendeu 56 aviões para companhias aéreas do Reino Unido. Entre elas, estão a Flybe, que comprou 14 jatos comerciais Embraer 195 e foi a empresa lançadora da aeronave. As companhias British Midland e British Regional Airlines adquiriram juntas 32 aeronaves modelo ERJ145. A Embraer mantém uma parceria comercial com a inglesa Rolls Royce, que faz os motores da aeronave executiva Legacy.