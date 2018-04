Príncipe saudita nega fuga de investidores dos EUA O príncipe saudita Al-Waleed bin Talal, um dos homens mais ricos do mundo, contestou nesta manhã as informações de que os investidores sauditas estariam sacando seus fundos dos EUA. Em entrevista à rádio britânica BBC, o príncipe Al-Waleed disse ainda que está ampliando os seus investimentos em algumas empresas norte-americanos. "Mantenho todos os meus investimentos e, além disso, estou ampliando algumas participações em algumas companhias", afirmou al-Waleed, sobrinho do rei Fahd, ao ser consultado pela BBC sobre informações publicadas ontem pelo jornal "Financial Times". A matéria do FT afirmava que investidores sauditas teriam tirado entre US$ 100 bilhões e US$ 200 bilhões de fundos que estavam aplicados nos EUA, por considerarem que estão sendo satanizados pelo governo George W. Bush. Os saques teriam se acentuado após norte-americanos terem entrado com uma ação contra os sauditas, incluindo a família real, pedindo uma indenização de US$ 1 trilhão por causa dos ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado. "Leio o FT e fiquei surpreso com a notícia", declarou o príncipe, considerado o décimo homem mais rico do globo, com uma fortuna estimada em US$ 20 bilhões. "Segundo informações que tenho, nada disso é verídico. Alguns saques podem estar acontecendo, mas não na amplitude aventada pelo Financial Times", continuou. "O que estou afirmando representa 100% da posição da família real saudita", completou. "Não há dúvidas de que as relações entre a Arábia Saudita e os EUA estão passando por um período turbulento agora, mas, eventualmente, elas voltarão à normalidade", ponderou Al-Waleed. Na quarta-feira, a "Gazeta Saudita" publicou uma matéria segundo a qual o diretor da Autoridade Geral de Investimentos da Arábia Saudita, príncipe Abdullah bin Faisal bin Turki, teria previsto repatriação de dinheiro saudita investido no exterior.